ميسي: العائلة في المرتبة الاولى رغم حبي لكرة القدم

جهينة نيوز

أجرى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي مقابلة حصرية أجرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية تحدث خلالها عن علاقته بكريستيانو رونالدو واحتلاله المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018 .

وقال عن نظرته المستقبلية للحياة “أحب كرة القدم لكن العائلة فوق كل شيء.”

وعن منافسته مع رونالدو قائد البرتغال الذي انتقل إلى يوفنتوس الموسم الحالي بين بأن هذه العلاقة كانت صحية وجميلة للغاية للجماهير.

وعن حصوله على المركز الخامس في التصويت لجائزة الكرة الذهبية التي منحتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسة للكرواتي لوكا مودريتش “سمعت أسماء المرشحين للجائزة وأدركت أنني لن أنافس عليها”.

وبالإضافة إلى ذلك تحدث ميسي عن علاقته بمدربه السابق بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي وزميله عثمان ديمبلي وأزمته مع النادي وإمكانية عودة نيمار لبرشلونة وأنندريس إنييستا وأكاديمية لا ماسيا بالإضافة إلى مواضيع أخرى في المقابلة.