مصادر: مسلحو "المعارضة" في التنف جاهزون للاستسلام وتسوية أوضاعهم لدى الدولة السورية

جهينة نيوز

نقلت وسائل إعلام أن مسلحي "المعارضة" في المنطقة المحيطة بقاعدة التنف الامريكية أصبحوا جاهزين للاستسلام وتسوية أوضاعهم لدى الدولة السورية.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر اعلامية قولها "أنه وبعد قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سورية سيقوم قسم من المسلحين بتسليم سلاحهم للجيش السوري والاستسلام.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن بعض الفصائل رفضت التسوية، وعلى رأسها جماعة "كتائب مغاوير الثورة" التي طالبت بفتح ممر آمن لها لينسحب عناصرها باتجاه الشمال.

الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية تسيطر على قاعدة التنف في أقصى ريف حمص الشرقي، بالقرب من الحدود مع العراق والأردن جنوبي سوريا.