أسعار الذهب ترتفع عالميا والسبب؟

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب مع تزايد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا للادخار وذلك بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم.

وقالت وكالة "رويترز" إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم الخميس لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش قوي في سوق الأسهم.

وأضافت: "كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1268.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو / حزيران الماضي عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة"، بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1271.8 دولار للأوقية.

ونقلت الوكالة عن سوجاندا ساتشديفا، نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة في ريليجير للسمسرة، قولها: "أسعار الذهب تتلقى الدعم في المقام الأول من مشتريات الملاذ الآمن بفعل بواعث القلق إزاء صحة الاقتصاد العالمي وتنامي التقلبات في الأصول عالية المخاطر"، لكن بيانات أمريكية تبعث على التفاؤل ومؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين حدت من الطلب على المعدن.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية لتصل إلى 15 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس / آب الماضي عند 15.17 دولار للأوقية، أمس الأربعاء، بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 799.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم أكثر من واحد بالمئة مسجلا 1267.49 دولار.