سفارة امريكا في بغداد تتعرض لقصف صاروخي

جهينة نيوز

افادت مصادر اعلامية وموظفون عاملون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد اليوم الخميس ان السفارة الامريكية في العاصمة تعرضت لقصف صاروخي.

وقالت المصادر ان سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء المحصنة امنيا تعرضت فجر اليوم لقصف بصاروخين.

وقال موظفون عاملون في تلك المنطقة ان السفارة اطلقت صافرات انذار عقب القصف الذي لم يُعلم خسائره البشرية والمادية.

يأتي هذا عقب زيارة مفاجئة اجراها الرئيس الامريكي لقوات بلاده في العراق يوم امس الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: قناة افاق