أجنحة الشام تحتفل بإطلاق أولى رحلاتها إلى تونس

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس

أقامت شركة أجنحة الشام للطيران حفل إطلاق اول رحلاتها إلى تونس في مطار دمشق الدولي، والتي ضمت أكثر من 153 مسافر على متنها.

حيث بين مدير تطوير الأعمال في أجنحة الشام أسامة ساطع لموقع جهينة نيوز، بأن الرحلة ستكون بداية لرحلات منتظمة ومجدولة، تأتي ضمن خطة الشركة بتوسيع شبكة محطاتها حول العالم، واشار الى ان تونس من المحطات الهامة بتواجد الجالية السورية، إضافة لأنها نقطة مهمة لنقل المسافرين السوريين إلى الدول الأوروبية كون شمال إفريقيا يحتل موقع جغرافي ممتاز لقربه من أوروبا.

ولفت ساطع، عن تواجد خطط دائمة للشركة يتم البحث عنها للتوسع في محطات عديدة لتقديم خدمات جديدة من أجل تسهيل رحلات المسافرين وتذليل جميع العقبات أمامهم، موجها الشكر لوزارة النقل وجميع الجهات المعنية لتقديمها جميع التسهيلات.

من جانبه اعرب الدكتور رشاد مراد المتجه إلى تونس، عن سعادته بافتتاح الخطوط العربية التي تدل على عودة ربط العلاقات مع الدول العربية بعد التعافي الكبير الذي تعيشه سورية، موجها الشكر لشركة أجنحة الشام على تحملها الأعباء الكبيرة خلال سنوات الأزمة، وسعيها الدائم على ربط خطوط التواصل وتسهيل رحلات المسافرين.

ولفتت زينة مخوض، الى إعجابها بالخطوة التي اقدمت عليها شركة أجنحة الشام بربط خطوط التواصل مع الدول العربية التي تساهم بخلق الراحة للمسافرين بالتنقل عبر الدول.

واشارت المسافرة ميسون جسري، عن فرحها بعودة الرحلات المتوجهة إلى الدول العربية، والتي تشير الى عودة التعافي لسورية.

وأكد المسافر علي كيوان على أهمية هذه الخطوة التي تقدم عليها أجنحة الشام بتسهيل رحلات المسافرين السوريين الذين يرغبون بزيارة الدول العربية، وسعيها الدائم بتقديم التسهيلات للمسافرين.

وبمناسبة الأعياد المجيدة وزعت أجنحة الشام للطيران في ختام الحفل الهدايا على الأطفال المسافرين خلال الرحلة.