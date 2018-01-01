مباحثات تجارية بين أميركا والصين في كانون الثاني

جهينة نيوز

أعلنت مصادر خبرية بأن وفدا تجاريا أمريكيا سيتوجه إلى بكين في السابع من كانون الثاني/ يناير 2019، لإجراء مباحثات مع مسؤولين صينيين.

وبحسب وكالة" بلومبرغ" سيكون الوفد برئاسة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش وسيضم أيضا نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة الصينية أن البلدين يخططان لإجراء مفاوضات تجارية في يناير من العام المقبل، فضلا عن ذلك أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، هذه الخطط.

هذا وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقب الـ6 من تموز/ يوليو العام الحالي، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجا من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا.

ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.