دعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي بسبب "انتهاك ترامب لسيادة العراق"!

جهينة نيوز

أكد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية في العراق صباح الساعدي أمس الأربعاء، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة إلى العراق ودخوله إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار هي دليل استهتار واشنطن ورئيسها واستخفافهم بالسيادة العراقية.

وأضاف الساعدي: "الأمر يشبه وكأن العراق ولاية من ولاياته"، مشددا على ضرورة أن تكون تلك الزيارة "دافع للإسراع بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث هذا الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإيقاف هذه التصرفات الهوجاء من ترامب الذي يجب أن يعرف حدوده"، مشيرا إلى أن الاحتلال الأمريكي للعراق انتهى.

وتابع الساعدي بأنه يجب أن يحضر لهذه الجلسة الطارئة لمجلس النواب رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزير الخارجية العراقي السيد محمد على الحكيم ورئيس أركان الجيش وكالة عثمان الغانمي لبحث موضوع وجود القوات الأمريكية في العراق والقواعد العسكرية الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض امس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل في زيارة مفاجئة إلى العراق، فيما أشار إلى ان ترامب نفى وجود أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.