من العراق.. ترامب يدافع عن انسحاب قواته من سوريا

جهينة نيوز

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال زيارة لم يعلن عنها للعراق قائلا "الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري".

وبحسب وكالة رويترز قال ترامب للصحفيين في قاعدة "الأسد الجوية" غربي بغداد خلال زيارته للجنود الأمريكيين "أعتقد أن الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري وحان الوقت لكي نبدأ في استخدام عقولنا".

واتخذ ترامب القرار بشأن سوريا فجأة متجاهلا نصيحة كبار مساعديه والقادة العسكريين وبينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي استقال في اليوم التالي.

وأعلن البيت الأبيض أن أمريكا ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها بالقضاء على تنظيم "داعش" في سوريا.