أبراج يوم الخميس 2018/12/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٧/ ١٢: معروف عنك الجاذبية والتمرد بعض الشيء، لا تتنازل بالحب، ابتسامتك جميلة ومثال للحب، تحب التفاصيل الفنية الدقيقة وتكره المنافسة وكريم بالتعامل، تفكر كيف تنسحب من اي شيء يتعلق بالضغط عليك، تعمل بالتحقيق، عنيد، الاشهر القادمة انت على موعد تعارف على وجه جديد وجيد على صعيد عاطفي، عروض مالية تعرض عليك للعمل، استثمارات جيدة تدخلها وارباح مادية وهدايا ثمينة، تحصل على حق لك على صعيد العقارات.

الحمل: تشعر بالتعب، انزعاج لوضعك الصحي، تتزايد ضغوط العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفترض انجازه مما يعكس عليك سلبا بالاتجاهين النفسي والصحي، لا تؤجل عمل حتى لا تفكر بالانسحاب، خاصة انه يوجد تسرع، اخلد الى الراحة، انتبه لغذائك وصحتك

الثور: لا تعرف الكلل ولا الملل، تقوم بأعمالك بأفضل طريقة، الافكار السوداء غير موجودة، ودع كل ما يزعجك لان نهارك فيه امور عاطفية ومادية، تضع النقاط على الحروف، تكسب حب الحبيب، المؤشرات تدل انك بموضع ريادة، لا تفوت الفرصة

الجوزاء: زيادة بالضغط العائلي مما يؤدي الى تنامي العصبية واثارة النزاعات بين افراد العائلة، تجد نفسك مشغول بمتابعة بعض شؤونك، عليك الايمان بظروفك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية، انتبه من وضع صحي

السرطان: تتميز بتبلور الناحية الفكرية والذهنية، شخصيتك المميزة تزيد نسبة اتصالاتك ولقاءاتك، لا تستلم للغضب حتى لا تهدر طاقتك، حاول تقوية العلاقة واترك طريقا للعودة، تسمع اخبار جيدة

الأسد: حساس، قد تستنفر حول الامور المالية، يصعب عليك ان تفهم كيف تتراكم المصاريف، ضبط ميزانية، بسبب وجود المريخ يجلب لك المصاريف الغير متوقعة، تجنب شراء الحاجيات غير الضرورية، احتمال هدية او ضياع شيء ما

العذراء: نشيط، القمر ببرجك تستطيع ان تعبر ذاتك وامامك فرصة لتحقيق مطالبك الشخصية، ثقتك بنفسك تتزايد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك، تنجح بلقاء شخص، انجذاب من الطرف الاخر.

الميزان: الوضع يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يدور عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك ولا تسرف بطاقاتك، ابتعد عن التوتر والقلق كي لا يلعبا دورا سلبيا، حاول ان تتحمس، انتبه من ضياع او تآمر.

العقرب: يوم جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجال مهني، تعتمد على الاصدقاء قادرين على دعمك او مساعدتك على الانطلاق وتامين العون المادي لك، يوم لتحقيق الامال والدعوات وحضور حفلات ودعوات.

القوس: تركز على امور تتعلق بعمل مدفوع للاحتكاك، اوجه جديدة مهنيا، ركز على عملك، كن حريصا على علاقاتك والمحيطين بك، الضمير عند بعض الناس غير موجود، لذا نظم حياتك وانتبه لصحتك، عمل كثير بانتظارك.

الجدي: تتجدد عندك الرغبة بالسفر والاتصالات وتوسيع الافق، انس الماضي وافتح قلبك لجديد، الاحوال تتغير لصالحك وتقلب المعطيات، اخبار واشياء حافلة بين العمل وحياتك الشخصية، الشمس ببرجك، ممنوع الدخول لاماكن مجهولة بسبب عمليات الكشف والحسم.

الدلو: تركز على امور مالية لا تتكل على الحظ فقط، يوم للامور المادية، تنهمك بالحسابات وتحافظ على الثقة، ونم عينا مفتوحة وعينا مغلقة، انتبه لصحتك

الحوت: مناسب لتدعيم العلاقات مع الشركاء وتستعيد عزيمتك، تبحث عن شخص ما، تتوصل لاتفاق وحلول ايجابية، قد تسجل خلافات بين الوقت والاخر، كن هادئا وحاول ان تعمل جسر تواصل مع الطرف الاخر، امورك القضائية ناجحة اليوم، شراكة لصالحك.