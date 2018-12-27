صحيفة عبرية تكشف ما هي علاقة تركيا بالتقارب السعودي مع كيان الاحتلال

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "إسرائيلية" إن "الإعجاب العميق بالدولة العبرية، والرغبة بالانتقام من تركيا يدفعان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتعزيز علاقته بإسرائيل" و ذلك بحسب ما أفادت الصحيفة العبرية و هو ما يدعو للإستنتاج أن أردوغان و نتنياهو يتبادلان الأدوار على أعلى المستويات, حيث أن السعودية كان ترفض الكشف عن علاقاتها بكيان الإحتلال علانية حتى مسرحية قتل خاشقجي التي تم توريط ابن سلمان بها.

وتوقعت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن يدفع إعجاب بن سلمان بـ "إسرائيل" ورئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، والرغبة في الانتقام من تركيا بسبب دورها في تدمير مكانته الدولية في أعقاب قضية قتل الصحافي، جمال خاشجقي، إلى البحث عن طرق لتعزيز علاقته بدولة الاحتلال.

وأضافت الصحيفة أن أحد مسوغات التقارب بين "إسرائيل" والسعودية يتمثل في إعجاب بن سلمان بشخص نتنياهو، مشيرة إلى أنه يعتبره قائداً "جديرا بالثقة، وذا صدقية"، معتبرةً أن نتنياهو، الزعيم الإسرائيلي الذي يحظى بمستوى هائل من الثقة لدى أنظمة الحكم العربية وتحديدا في السعودية. وشددت على أن "احترام بن سلمان لنتنياهو تعاظم بشكل خاص، بعدما أبدى تصميما على مواجهة كل من السنة والشيعة، وأثبت عدم تردد في التصدي بشكل كبير للضغوط التي مورست عليه أثناء حكم إدارة الرئيس باراك أوباما".

وأضافت أن "محمد بن سلمان يرى في إسرائيل "الدولة المثالية" القادرة على لعب دور تكاملي في تحقيق تصوره للشرق الأوسط، وهو يقدر كثيرا إسناد نتنياهو له من تداعيات قضية خاشقجي، لا سيما عندما تعاظمت الضغوط والانتقادات الدولية لسلوكه".