السعودية تتحدث عن صاروخ واحد قادر على تدمير طهران - فيديو

جهينة نيوز:

كشف محلل عسكري سعودي ظهر في قناة سعودية عن صاروخ سعودي تقليدي قادر على فعل ما يحتاج الى 6 قنابل مثل قنبلة هيروشيما الذرية أو قنبلة هيدروجينية على الاقل و هو تدمير طهران، حيث قال في المقطع الذي تم تداوله ، للمذيع سأتكلم لك عن صاروخ واحد فقط، وعندما سأله لماذا صاروخ واحد، صمت طويلا، ثم قال له المذيع خلص كمل.

وقال أن السعودية تمتلك صاروخ واطلق عليه “دي أف ٣”، و لم يذكر هذا الإسم من قبل ولا يعرف عنه في عالم التسليح، ولكن هذا الصاروخ كما قال المحلل و الخبير العسكري، يمكن أن يحمل ٣ روس،أحدهم تقليدي بوزن 2 طن (أي قادر على حمل أربع رؤوس نووية) يدمر نصف مدينة و يمكنه إستخدامه برأس آخر يصل الى ثلاثة ميغا طن (ما يقارب 1000 الف طن) .

وأضاف إيران لديها شهاب ٣ يحمل ٥٠٠ كيلو متفجرات وإذا أطلقوه علينا يمكن يدمر بيت أو بيتين، أما نحن لدينا “دي أف ٣” على وزن شهاب ٣ فخر الصناعة السعودية، فهو يدمر طهران، وقال الرأس الثاني يمكن أن يحمل ٣ ميجا طن، هذا “واي فاي” وليس صاروخ على حد زعمه.

وأثارت تصريحات ما يسمى بالمحلل السعودي سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخلت السعودية في حرب على اليمن منذ سنوات بحجة محاربة انصار الله، ولم تستطع التغلب عليهم رغم قلة عددهم وعتادهم، ورغم المليارات التي تصرفها السعودية على الأسلحة والتي تجاوزت موازنات عسكرية لدول عظمى.