إيران : خروج اميركا من سوريا هزيمة اخرى لسياسات ترامب الحمقاء بالمنطقة والعالم

جهينة نيوز:

اعتبر نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد قاسم تقي زادة، خروج القوات الاميركية من سوريا هزيمة اخرى لسياسات ترامب الحمقاء بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال استقبال العميد تقي زادة اليوم الاربعاء في طهران نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الجنرال ايغور اوسيبوف، حيث جرى البحث حول احدث اوضاع التعاون الدفاعي بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية.

وهنأ نائب وزير الدفاع الايراني القوات المسلحة والحكومة والشعب الروسي لمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع)، ووصف التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو نموذجا ناجحا لادارة وحل وتسوية الازمات الاقليمية والدولية، معتبرا خروج القوات العسكرية الاميركية من سوريا هزيمة اخرى لسياسات ترامب الحمقاء بالمنطقة والعالم.

واشار العميد تقي زادة الى توقيع اتفاقية بين وزيري الدفاع الايراني والروسي في يناير 2015 ، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير وتعميق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين في جميع المجالات.

من جانبه اعرب نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية خلال اللقاء عن سروره لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون العسكري وقدم شرحا للتعاون العسكري بين طهران وموسكو في مختلف المجالات، معتبرا تطوير وتعميق وترسيخ العلاقات البناءة بين القوات المسلحة الايرانية والروسية عنصرا مهما لتوفير الامن في المنطقة والعالم.

واضاف الجنرال اوسيبوف، انه وفي ظل التعاون العسكري الكبير والتعاطي الوثيق بين البلدين فان الامكانية متوفرة لتوفير الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

فارس