إيران: إجراء مناورات مشترکة مع روسیا قریبا

جهينة نيوز:

أعلن قائد القوة البحریة للجیش الإيراني، حسین خانزادي، عن إجراء مناورات مشترکة بین القوة البحریة الإيرانية والروسیة قائلا إنه یعزز التعاون المشترك بینهما مستقبلا.

وقال خانزادي إن محور المفاوضات مع المسؤولین العسکریین الروس یعتمد علی التعاون البحري في المجالات العملیة والتقنیة والتعلیمیة وتبادل مجموعة السفن وإجراء مناورات تکتیکیة ومناورة لمواجهة القرصنة البحریة في بحر الجنوب، مؤکدا أن التعاون مع روسیا سیتم توسیعه في المستقبل، بحسب وكالة "إسنا".

وفي سياق ذي صلة، شدد مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد علي فدوي ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور أوسيبوف، على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، بحسب وكالة "فارس".

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن سرورهما حيال المسار والمستوى الجيد للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يتلاءم ومتطلبات الوضع الأمني في المنطقة وتدخلات الأجانب والقوى الدولية من خارج المنطقة.

واستعرض العميد فدوي والجنرال أوسيبوف معطيات التعاون بين إيران وروسيا على صعيد جبهة المقاومة والمشاركة في مواجهة الإرهاب والتهديدات الإقليمية، وأكدا ضرورة الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات الأمنية والصناعية والبحثية والتعليمية.

واعتبر الجانبان هزيمة الإرهاب التكفيري في سوريا نتاجا للمشاركة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية والروسية في مساعدة جبهة المقاومة، والتي جاءت تلبية لطلب الحكومة السورية واصفين هذه المشاركة بأنها قيادة مشتركة لساحات النضال.

يذكر أن وفدا عسكريا من روسيا وصل إلى طهران بداية الأسبوع الحالي وأجرى لقاءات مع كل من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والمساعد التنسيقي للأركان العامة المسلحة العميد قدير نظامي وقائد بحرية الجيش الأميرال حسين خانزادي ونائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد قاسم تقي زادة.