مساء امس ...لبنان ينجو من كارثة إنسانية بأعجوبة

جهينة نيوز:

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف فنيانوس، أن لبنان "نجا بأعجوبة" من كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين في مطار بيروت الدولي أثناء تنفيذ طائرات حربية إسرائيلية غارات على سوريا.

وقال الوزير فنيانوس، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه "أجرى اتصالا برئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، وضعه من خلاله بوقائع ما جرى أمس، إذ نجا لبنان بأعجوبة من كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين في الأجواء اللبنانية أثناء استباحة الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية في عدوانها على جنوب دمشق".

و يذكر أن الخارجية الروسية قالت في وقت سابق: "من اللافت أن الطيران الإسرائيلي جدد تنفيذ الغارات على سوريا تحت غطاء طائرات مدنية كانت متجهة للهبوط في مطاري دمشق وبيروت".

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء، إيغور كوناشينكوف، ذكر أن الضربات الإسرائيلية تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في مطار بيروت، مضيفا أن "الأعمال الاستفزازية لسلاح الجو الإسرائيلي شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين".

ولفت كوناشينكوف إلى أن "هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذ في لحظة هبوط طائرات مدنية لا تتبع شركات طيران روسية في مطاري بيروت ودمشق".