الإدارة المحلية تتسلم 50 باص نقل داخلي.. منها 5 مصممة لاحتياجات الجرحى

جهينة نيوز:

تسلمت وزارة الإدارة المحلية اليوم 50 باص نقل داخلي حديثة الصنع 5 منها مصممة لاحتياجات الجرحى وبسعة 35 مقعداً للباص الواحد ليصار إلى توزيعها على المحافظات ووضعها في الخدمة بأسرع وقت.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الباصات المستلمة تعد دفعة أولى من أصل 200 باص سيتم تسلمها خلال الفترة القادمة على أن يكون 10 بالمئة منها مصممة بما يلبي احتياجات الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن الوزارة تعمل لدعم أسطول النقل الداخلي ورفده بباصات جديدة تسهم بتوفير خدمات النقل اللائق للمواطنين وترميم النقص الحاصل بهذا القطاع الذي تضرر كثيرا بفعل تخريب التنظيمات الإرهابية المسلحة.

مدير الآليات في الوزارة المهندس أحمد خسارة أكد أن الباصات من النوع الممتاز وهي تصنيع عام 2018 من نوع/آيغل اتوماتيك/وتسهم بدعم شركات النقل الداخلي في المحافظات.

بدوره رئيس لجنة شراء السيارات المهندس بشار ريا لفت إلى أن اللجنة تسعى لتوريد الاليات للقطاع الحكومي بالسعر المناسب والجودة الافضل مشيراً إلى أن الوضع الحالي أصبح أفضل بالنسبة للقدرة على شحن الآليات الخدمية بكل أشكالها.