صدور برامج امتحانات الشهادات الثانوية والتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية اليوم برامج امتحانات شهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية الدورة الأولى وامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2019.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن امتحانات الدورة الأولى للثانوية العامة بفرعيها والثانوية الشرعية تبدأ في التاسع من حزيران وتستمر حتى السابع والعشرين منه للفرع الأدبي بينما تستمر حتى الثلاثين منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في العاشر من حزيران وحتى السادس والعشرين منه للتعليم الأساسي بينما تستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه بالنسبة للإعدادية الشرعية.

ويمكن الاطلاع على جداول البرامج على الموقع الرسمي للوزارة.