طفلة تبلغ ترامب بأنها ما زالت تعتقد بوجود بابا نويل

جهينة نيوز:

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم عيد الميلاد بعدما تشكك في أن تكون طفلة في السابعة من عمرها ما زالت تؤمن بوجود بابا نويل وهي في هذه السن.

لكن الطفلة كولمان لويد من ليكسينجتون في ساوث كارولاينا قالت لصحيفة بوست أند كورير إنها ما زالت تصدق في وجود بابا نويل. فقد تركت هي وأخويها الكعك المحلى بالسكر والحليب لبابا نويل في المساء وفي الصباح كان الطعام قد اختفى ووجدوا الهدايا تحت شجرة عيد الميلاد.

واشتعل موقع تويتر بعد أن اختتم ترامب أسبوعا، شهد ملء الجوارب بالهدايا وتوقف جزئي للحكومة الاتحادية واستقالة وزير الدفاع الأمريكي، بالتشكيك في خيال الأطفال.

وسأل ترامب الطفلة في اتصال هاتفي قائلا ”أما زلت تؤمنين بوجود بابا نويل؟... لأن في سن السابعة المسألة هامشية. أليس كذلك؟“

وردت الطفلة في تسجيل مصور نشره والداها على الإنترنت قائلة ”نعم سيدي“ وقالت للصحيفة في وقت لاحق إنها لا تعرف معنى كلمة ”هامشي“.

وأدلى ترامب بتصريحه خلال فعالية اشترك فيها مع زوجته ميلانيا، وتمثلت في تلقيهما اتصالات هاتفية من أطفال يتصلون بقيادة الدفاع الجوي بأمريكا الشمالية لتعقب حركة بابا نويل، في تقليد متبع في احتفالات عيد الميلاد لإدخال البهجة على الأطفال.

وكتب السناتور الديمقراطي كريس ميرفي على حسابه على تويتر ”من الغريب جدا أن يقضي ترامب ليلة عيد الميلاد في الاتصال بأطفال في السابعة ويخبرهم بأن الاعتقاد بوجود بابا نويل في سنهم ’مسألة هامشية‘“.

ولم يكن لدى البيت الأبيض تعليق على ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظل ترامب في واشنطن صباح يوم عيد الميلاد بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية ولم يهنئ الصحفيين بالعيد بعد مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية مغلقة استمر 20 دقيقة مع القوات الأمريكية العاملة في الخارج.

وانتقد الرئيس في المؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفعه سعر الفائدة وشن حملة على الديمقراطيين لرفضهم تمويل جدار يريد تشييده على الحدود الأمريكية المكسيكية وانتقد التحقيقات في العلاقات المزعومة بين حملته الانتخابية وروسيا.

واختتم الرئيس كلمته بأمنيات سعيدة للعام الجديد من نوع ”ما يحدث في بلادنا عار.... لكن فيما عدا ذلك، أتمنى للجميع عيدا سعيدا جدا“.

المصدر- رويترز