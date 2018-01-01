رامي عياش: سورية لها فضل كبير على الفنانين العرب... وسأتواجد بدار الاوبرا

جهينة نيوز _ عبدالهادي الدعاس :

كشف البوب ستار اللبناني رامي عياش خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء أمس في فندق الداما روز بدمشق، أنه بصدد إطلاق ألبوم مع مطلع العام الجديد يحتوي على 10 أغنيات متنوعة، حيث يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من نجوم الغناء سواء على مستوى الكلمات والتوزيع والتلحين، والالبوم من انتاج شركة «مزيكا» التي يمتلكها المنتج محسن جابر، معرباً عن فخره بالتعاون معه كونه شخص يقدر قيمة المطرب ويعمل على توفير كل مايتطلبه حتى يقدم إلى الجمهور عملا فنيا رائعا ومميزا.

وأكد عياش، بأن تواجده في سورية هو من أجل احياء حفل عيد الميلاد المجيد، ومن أجل تثبيت العلاقات بين البلدين الشقيقين (سورية ولبنان)، إضافة لأن سوريا كان لها فضل كبير على جميع الفنانين العرب وأنا واحد منهم.

وبيّن عياش بأنه تربى على الفن السوري ونهل منه المعرفة والخبرة الكبيرة، كون الفن السوري صاحب بصمة بتاريخ الفن العربي.

وأشار عياش أنه خلال زيارته لسورية لمس حجم التضليل الإعلامي والتشويه الذي مارسته وسائل الإعلام المدفوعة وغير الصادقة بحق هذا البلد.

وعن سؤال "جهينة نيوز" (حول ما اذا قدم له عروض للمشاركة بحفلات خلال سنوات الأزمة السورية)، أجاب عياش: ( تقدم لي عروض عديدة خلال سنوات الأزمة التي مرت على سورية لأحياء الحفلات لكنهُ لم تتم بسبب تضارب المواعيد، إضافة لأنني رأيت بالعرض المقدم من قبل شركة «برستيج» اليوم الشيء القريب إلى نوعية الفن الذي أقوم بتقديمه، لكنني سأتواجد بصيف العام القادم في سورية لأحياء حفل بدار الأوبرا.

وبين عياش خلال المؤتمر، عن أمنيته بالمشاركة في الدراما السورية مجددا كونها دراما عريقة ومشرفة، مع تفضيله العمل السينمائي كونه "فن صعب" ويحتاج إلى تفرغ لزمن طويل عكس الأعمال التي يتم أنجازها بوقت قصير.

وكشف البوب ستار بأن جائزة "أبل ميوزك أورد" التي حصل عليها عن فئة "أفضل مطرب عربي" ستحمّله المسؤولية كونها جائزة عالمية، والفضل يعود في حصوله على الجائزة لدعم الجمهور الذي استمر لأشهر طويلة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عن مساهمته في العمل الأهلي مع أطفال لبنان عبر جمعيته التي أسسها تحت مسمى "عياش للطفولة"، مؤكدا استعداده لتنشيط هذه الجمعية في سورية التي عانى أطفالها الكثير خلال سنوات الحرب، مشيرا إلى ان جمعيته احتضنت الكثير من الأطفال السوريين الذين هجروا إلى لبنان جراء الإرهاب.

وختم عياش بأن برامج المواهب التي تعرض على الشاشات العربية تحتوي على اصوات غنائية جميلة، ولكنها لا تحتوي على المصداقية التي كانت موجودة في «استيديو الفن»، وأنها برامج تجارية ما يجعل نجوم كل موسم ينطفئوا أمام أسماء جديدة يتم التسويق لهم مجددا.

ويذكر أن رامي عياش، نجم برنامج «استوديو الفن» موسم 1996 / 1997، وفاز بالميدالية الذهبية، واكتسب شعبية كبيرة، وقدم العديد من الألبومات والأغاني المميزة وأول اغانيه كانت «لعيونك بدي غني»، و«بغنيلا وبدقلا»، ويتميز بانه ذو شخصية قوية وجذابة يحب عمله كثيرا وخفيف الظل وهذا ما جعل منه شخصا محبوبا من قبل الجميع، ودخل عياش الدراما من خلال مسلسل «أمير الليل» والسينما من خلال فيلم «بابارتزي».