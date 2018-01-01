ولادة أول قطة مستنسخة في الصين

جهينة نيوز

ستولد أول قطة مستنسخة في الصين في مارس/آذار 2019. وفقا لGlobal Times.

وستجري التجربة شركة بكين للتقنيات الحيوية Sinogene من أجل تطوير تقنيات الاستنساخ الشامل للقطط فى ظروف اصطناعية. ويوضح أنه لهذا الغرض سيطبق الخبراء التقنيات التي استخدمت في استنساخ النعجة دوللي في عام 1996.

قال تشاو جيان بينغ نائب مدير المشروع للموقع: "إن هذا المشروع لا يكاد يكون ذو أهمية كبيرة من وجهة نظر علمية، لكننا نرى فيه إمكانات هائلة لسوق الاستنساخ الصيني".

وأوضح أن القطط المستنسخة لن تكون مطابقة للثدييات المولودة بشكل طبيعي ولكنها ستستمتع بنفس الشعبية بين محبي القطط.

وأضاف الخبير أن القطة المستنسخة ستكون نسخة طبق الأصل عن الحيوان الذي استخدمت مواد جينية في إنشائه. بالإضافة إلى القطط تعمل الشركة على استنساخ الكلاب: تكلفة حيوان أليف واحد حوالي 55 ألف دولار.