التوأمان الأكثر تطابقا في العالم هل تتزوجان نفس الرجل؟

الأربعاء, 26 كانون الأول 2018 الساعة 14:47 | منوعات, منوعات

التوأمان الأكثر تطابقا في العالم هل تتزوجان نفس الرجل؟

جهينة نيوز

سعى التوأمان الأكثر تطابقا في العالم، للزواج من رجل واحد تربطه بهما علاقة منذ 6 سنوات، إلا أن القوانين في أستراليا تمنع تعدد الزوجات.

وناشدت كل من آنا ولوسي دي سينكي (33 عاما)، الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للسماح لهن بالزواج من صديقهن المشترك بن بيرن.

وتحدثت الفتاتان عبر قناة "هيوز" التلفزيونية الأسترالية قبل أيام، وقالتا: "لدينا شريك واحد هو بن، ونود الزواج منه يوما ما، لكن القانون في أستراليا يقول إننا لا نستطيع، إذن ماذا نفعل؟".

وتحظر أستراليا تعدد الزوجات بموجب قانون الزواج لعام 1961، يصر التوأم، وهما من مدينة بيرث، أنهما كانا دائما يفكران في الزواج من بن والارتباط به سويا للأبد.

وكان بيرن يعيش على بعد 40 دقيقة بالسيارة من الأختين التوأم، قبل أن ينتقل ووالدته للعيش معهما في عام 2017.


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