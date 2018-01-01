طبيب يقتل طليقته ويبقيها حية على مواقع التواصل

جهينة نيوز

عمد طبيب جراح، إلى إنهاء حياة زوجته السابقة،(طليقته)، وتركها حية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة سبعة أشهر كاملة، لإبعاد الشبهة عنه وجعل الناس يعتقدون أنها على قيد الحياة.

وتمت الجريمة في النيبال، حيث أقدم الطبيب الهندي على قتل زوجته من خلال دفعها عمدا من أعلى منحدر جبلي، يقع بالقرب من مدينة بوخرا، وتعاون مع شخصين آخرين لإتمام الجريمة.

ولم يكتف الطبيب القاتل، بارتكاب جريمته، بل أن المثير في القضية أنه استخدم الحسابات الشخصية للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر التعليقات والصور بالنيابة عنها، حتى لا يشك أحد باختفائها في الوقت الذي تواجد خلاله في نيبال.

وتم اكتشاف الجريمة، عندما طال غياب الضحية عن الأنظار، حيث تحركت عائلتها واشتكت على زوجها الحالي، ظنا منها أنه دبر مكروها ما للزوجة، وقام محققو الشرطة بالبحث في تفاصيل اختفائها الغريب، ورجحوا تورط زوجها الأول، الطبيب.