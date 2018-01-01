روسيا: الاتصالات بصيغة أستانا حول سوريا ستستمر في موسكو

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه من المخطط مواصلة الاتصالات بصيغة أستانا بشأن التسوية السورية في موسكو.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "الثلاث دول الضامنة لصيغة أستانا [روسيا، تركيا، وإيران] تؤيد التواصل المكثف عبر مختلف القنوات، وهناك أهمية خاصة للقاءات رؤساء الدول، وكذلك وزراء الخارجية والدفاع، كما أن هناك تعاون على أساس ثنائي، وثلاثي".

وتابعت: "يمكنني القول إنه من المخطط مواصلة هذه الاتصالات في أقرب وقت، بما في ذلك في موسكو".

وكانت روسيا وتركيا وإيران قد عقدت اجتماعا، في جنيف في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وافقت خلاله على بذل جهود لعقد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع 2019.

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.