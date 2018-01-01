إيطاليا: بركان سترومبولي يبدأ في قذف الحمم

جهينة نيوز

عاد بركان سترومبولي بجزيرة صقلية جنوبي إيطاليا، نشاطه أمس الثلاثاء، وذلك بعد بعد يوم من ثورة بركان جبل إتنا الذي يعتبر أعلى وأنشط البراكين في أوروبا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية ''أنس'' عن مصادر بوكالة الحماية المدنية، أن بركان سترومبولي الموجود في منطقة جزيرة صقلية، قد بدأ قذف الحمم والرماد.

وأضافت، أنه بسبب عودة نشاط البركان تم رفع درجة التحذير بالمنطقة من اللون المحيطة به الأخضر إلى الأصفر.

وأشار خبراء جيولوجيون إيطاليون، إلى أن ثورة بركان سترومبولي من جديد لها علاقة بثورة بركان إتنا الذي رافقته 750 هزة أرضية في محيطه خلال 24 ساعة.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية، أن بعض الهزات التي صاحبت ثورة البركان تراوحت قوتها بين 4 و4.3 درجة على مقياس ريختر.