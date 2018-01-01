ما هو سبب الازمة بين بشرى ومحمد رمضان

جهينة نيوز

أثارت أغنية الفنانة بشرى "كوبرا"، أزمة شديدة بينها وبين الفنان محمد رمضان، بعدما ظهرت في الأغنية وهي تسخر من رمضان سواء على المستوى الفني أو الهيئة.

كثيرون لا يعلمون السبب الحقيقي وراء إقدام بشرى على هذه الخطوة، لا سيّما أن هناك خلف الكواليس ما دفعها للقيام بهذه الخطوة.

بداية الأزمة كانت عندما ظهر رمضان في قناة "روتانا"، وأكد وقتها أنه رفض المشاركة في مهرجان "الجونة" لكون توزع فيه الخمور والكحول في شكل صريح، وهو ما ترفضه القوات المسلحة المصرية التي يعتبر هو فرداً منها حتى الآن لأنه ما زال يؤدي خدمته العسكرية، مما جعل إدارة المهرجان التي تتشكل من رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانة بشرى، بالشعور بالضيق الشديد.

وتداولت الصحف أن بشرى أرادت أن ترد على إساءة رمضان للمهرجان من خلال أغنية فنية ترد فيها على أغنيته الشهيرة "نمبر واحد" وأغنية "الأسد"، فقدمت "كوبرا".