علاقة رومانسية بين مغنية عالمية و "سبايدر مان"

جهينة نيوز

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صورة لنزهة رومانسية بين المغنية العالمية “ريتا أورا”، البالغة من العمر 28 عاماً، والنجم “أندرو غارفيلد”، البالغ من العمر 35 عاماً، والمشهور بدوره في فيلم “رجل العنكبوت” الشهير.

وتعتبر الصور الأولى التي تجمع بين نجمة البوب والممثل المرشح لجائزة الأوسكار، بعد إشاعات عن علاقة رومانسية تجمعهما منذ أسابيع قليلة، وبعد ثلاثة أشهر من انفصالها عن حبيبها “أندرو وات”.

وكان النجمان يتنزهان متشابكي الأيدي في منطقة “بريمورس هيل Primrose Hill” في شمال لندن، في أول مرة، حيث حضر كل من “أندرو” و”ريتا” حفل توزيع جوائز المساء القياسي “Evening Standard Theatre Awards” الشهر الماضي، ولكن بشكل منفصل.

الجدير بالذكر أن “غارفيلد” ولد وترعرع في لوس أنجلوس، ولعب دور البطولة في فيلم “The Amazing Spider Man” في عام 2012، ومن ثم توالت عليه الأدوار الهامة بعد ذلك، وكانت قد التقطت له صور مع الممثلة “سوزي ابروميت” في سبتمبر لكنهما انفصلا منذ ذلك الحين.