مقدمة لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة والثلوج على ارتفاع 1200 متر غداً

جهينة نيوز

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم ماطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات المساء والليل ليشمل باقي المناطق كما يحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.

الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا لتصبح ادنى من معدلاتها ويكون الجو غائما ماطرا على فترات والهطل غزيرا مصحوبا بالعواصف الرعدية وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1200 متر.

إلى ذلك هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار خفيفة في محافظتي حلب واللاذقية سجل أعلاها في القرداحة باللاذقية 9 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في اللاذقية في القرداحة 9 مم وكسب وبوقا 3 مم والمزيرعة ووادي قنديل 2 مم والقطيلبية ومطار الباسل واللاذقية 1 مم.

وفي حلب.. سجلت في عفرين واعزاز 4 مم وحلب المدينة 2 مم وجرابلس 1 مم.