دعوة روسية لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لإكمال التحقيق في هجوم دوما الكيميائي

الأربعاء, 26 كانون الأول 2018 الساعة 12:39 | سياسة, عالمي

دعوة روسية لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لإكمال التحقيق في هجوم دوما الكيميائي

جهينة نيوز

أعلنت روسيا عن دعوتها منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لإكمال التحقيق في الهجوم الكيميائي في بلدة دوما في سوريا خلال وقت قصير.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تدعو منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لإكمال التحقيق في الهجوم الكيميائي ببلدة دوما بريف دمشق خلال وقت قصير.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "نحن ندعو الأمانة الفنية لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية للقيام بمهمتها المباشرة، وإكمال التحقيق في حادث دوما خلال أقرب وقت، ويجب أن يجري بشكل مستقل، وحرفي، ودون مراعاة التوصيات السياسية لدول الغرب وإن كانت ذات نفوذ".


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