المصرف المركزي يطرح الفئة النقدية المعدنية الجديدة 50 ليرة سورية

الأربعاء, 26 كانون الأول 2018 الساعة 12:07 | اقتصاد, محلي

المصرف المركزي يطرح الفئة النقدية المعدنية الجديدة 50 ليرة سورية

جهينة نيوز

حرصاً من مصرف سورية المركزي على تأمين احتياجات التداول من الأوراق النقدية والنقود المعدنية وحاجة السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة لاسيما فئة 50 ل.س.

ووفقاً لما صرح به مصرف سورية المركزي في وقت سابق عن قيامه بسك نقود معدنية من فئة 50 ل.س تحمل على الوجه الأول شعار الجمهورية العربية السورية وتاريخ السك وعلى الوجه الثاني ضريح الجندي المجهول وقيمة الفئة وحدد موعد طرحها في التداول بنهاية عام 2018.

قام مصرف سورية المركزي صباح يوم الأربعاء الموافق لــــ 26/12/2018 بطرح الفئة النقدية المعدنية الجديدة /50/ ليرة سورية التي سيتم تداولها جنباً إلى جنب مع الإصدارات القديمة للأوراق النقدية من ذات الفئة.

المصدر: سيريا ستوكس


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