الغارديان: عودة سوريا الى الجامعة العربية باتت قريبة

جهينة نيوز

توقعت صحيفة “الغارديان” البريطانية عودة سوريا للجامعة العربية بعد تلاشى ما أسمتهم بالمعارضة السورية، موضحةً من خلال تقريرها أن دول الخليج تسعى للترحيب بعودة سوريا الى الجامعة العربية وذلك بعد ثمانية أعوام من تجميد عضويتها.

وكشفت مصادر للصحيفة أنه “من المرجح أن يعود الرئيس الأسد في وقت ما من العام المقبل إلى مكانه وسط القادة العرب”، معتبرة أنه “مع عودة الرئيس الأسد إلى موقعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيعني ذلك إعلان موت الربيع العربي”.

ولفتت الصحيفة الى أن “التقارب مع الدولة السورية بدأ بالفعل، وتجلى في زيارة الرئيس السوداني عمر البشير كأول زعيم عربي وعضو في الجامعة العربية، يزور سوريا بعد ثمانية أعوام، وفسرت الصحيفة هذه الزيارة على أنها إيماءة صداقة بالنيابة عن السعودية”.

كما أشارت مصادر دبلوماسية للصحيفة إلى أنه “يوجد اعتقاد متزايد بين الأعضاء الـ22 بالجامعة العربية بأن سوريا يجب أن تعود للمنظمة، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة على السعودية ومصر بإرجاء التصويت على الأمر”.

يذكر أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أعلن أمس أن موقف الجامعة لم يتغير إزاء عضوية سوريا في المنظمة، وأنها لا زالت مجمدة، مشيرا إلى أن عودتها غير مرتبطة بالقمة.