ديبكا الاسرائيلي: إسرائيل استخدمت أفضل ما لديها من طائرات في غارتها على سوريا التي استمرت 90 دقيقة

جهينة نيوز

ذكر موقع ديبكا التابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمريكية، أن "الهجوم الإسرائيلي على مناطق في ريف دمشق الليلة الماضية، نفذ على موجتين ودام 90 دقيقة".

وأضافت المصادر أنه شاركت في الغارة الأولى مقاتلات F-16 Sufa قصفت الأهداف السورية بصواريخ مجنحة من طراز Delilah.

وأشارت إلى أن المصادر السورية، أكدت أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط كل الصواريخ الإسرائيلية، دون أن تورد أي دليل على ذلك، وأن الإسرائيليين استخدموا قنابل ذكية من طراز GB-39 تسببت بأضرار طفيفة.

وأضافت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي نظم بعد فشل الهجوم الأول، موجة ثانية من الغارات والقصف الجوي باستخدام مقاتلات F-35 Adir الحديثة".

وأكد موقع ديبكا أن هدف الغارات الإسرائيلية، كان مواقع للجيش السوري، وليس لحزب الله والقوات الإيرانية، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت مصادر سورية ولبنانية إن الغارات الإسرائيلية استمرت بشكل إجمالي 90 دقيقة، كما في الضربة قبل الأخيرة في 29 نوفمبر الماضي، والتي ضربت 15 هدفا لحزب الله وإيران في سوريا.