اختبار النعاس ضرورة للطيارين البريطانيين قبل الرحلات الجوية

جهينة نيوز

حذرت نقابة الطيارين البريطانيين والتي ينتسب لعضويتها أكثر من 10 آلاف طيار بريطاني، بأن نعاس الطيارين يمثل التهديد الأكبر لسلامة ركاب الرحلات الجوية.

النقابة نقلت تحذيراتها لعدد من السياسيين من أجل العمل على تشريع قوانين خاصة بهذا الأمر.

فبحسب صحيفة "تيلغراف" البريطانية، فإن النقابة طالبت شركات الطيران باستخدام كمبيوتر خاص، لتقييم درجات الإرهاق التي يعاني منها الطيارون.

على أن تتم قبل قيام الطيارين برحلاتهم الجوية بالاستناد على عدد من المعلومات حول مدة الرحلات الجوية وتوقيتها، الأمر الذي سيساعد على تحديد درجة الإرهاق التي يعاني منها الطيارون.

ووفقا للقواعد المعتمدة و التي وضعتها الوكالة الأوروبية للطيران، فإنه يتم تنظيم ساعات العمل بشكل منظم، حيث يمنع الطيارون المرهقون من السفر.

في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الطيارين على أنهم في طريق رحلاتهم، كحجة للتهرب من مثل هذه الإجراءات خوفا من تعرضهم للطرد من العمل أو الغرامات.

من جهتها قدمت شركة "BALPA" نموذجا لكمبيوتر يحدد درجة الإرهاق، وتقدر درجة الإرهاق من 1 إلى 9، حيث تقترح الشركة إجراء اختبارات على البرنامج الجديد لتحديد مدى قدرة الطيارين على الطيران.

من جهته قال الطبيب في الشركة المصنعة، روب هنتر، بأن الطيارين يخاطرون بالنوم أثناء الطيران في حال لم يتم فحصهم بشكل جيد.