في عيد الميلاد.. رونالدو بزيارة خيرية ونيمار مع العائلة وميسي بالبيجاما (صور)

جهينة نيوز

تعتبر إجازة عيد الميلاد إحدى الإجازات السنوية المفضلة لدى لاعبي كرة القدم، نظرا لما توفره لهم من وقت للاستمتاع مع عائلاتهم أو للقيام ببعض الأعمال الخيرية.

واستغل عدد من نجوم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، إجازة عيد الميلاد في السفر أو العودة لديارهم والاستمتاع بهذه الإجازة برفقة أسرهم وأولادهم وفي القيام ببعض الأعمال الخيرية.

وزار النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، برفقة صديقته جورجينا، أحد مستشفيات تورينو، حيث قدما الهدايا للأطفال المصابين بمرض السرطان، بالإضافة لبعض الصور التذكارية.

ونشر البرتغالي صورة مع عائلته وهم مرتدين ملابس "سانتا كلوز".

النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، استغل هذه الفترة للاحتفال في مسقط رأسه بهذا العيد برفقة عائلته وأصدقائه، ونشرت زوجته أنطونيلا روكوزو صورة عائلية جمعت أفراد الأسرة معا وهو مرتديا بيجاما تلونت بألوان الميلاد بالقرب من شجرة الميلاد.

الصورة التي لاقت الكثير من الإعجاب على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

كما احتفل النجم البرازيلي وباريس سان جيرمان، نيمار، برفقة عائلته في صورة جماعية ارتدى فيها الجميع اللون الأحمر باستثناء والده.

الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب بايرن ميونيخ، انتهز فرصة الأعياد ليتقمص دور "سانتا كلوز" في زيارة لإحدى مستشفيات كولومبيا ليوزع الهدايا للأطفال المرضى، ونشر فيديو لزيارته عنونه "ابتسامتهم أكبر هدية لي".