خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف الارهابيين بريف حماة نتيجة رد الجيش على خروقاتهم

الأربعاء, 26 كانون الأول 2018 الساعة 11:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف الارهابيين بريف حماة نتيجة رد الجيش على خروقاتهم

جهينة نيوز

نفذت وحدة من الجيش المتمركزة في محيط قرية بريديج بريف محردة الشمالي رمايات مدفعية باتجاه مواقع المجموعة الإرهابية في محيط قرية تل هواش وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

وردت وحدات الجيش العاملة في قرية المغير بريف محردة الشمالي على خروقات واعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في محيط بلدتي تل هواش والجنابرة بريف حماة الشمالي.

وتعاملت الوحدات مع الخروقات برمايات مكثفة بالرشاشات وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وكبدت وحدات من الجيش أمس إرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم مرابض وأسلحة في قرية لطمين ومحيط بلدة زيزون في ريف حماة الشمالي.

وتواصل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمات جبهة النصرة و”الحزب التركستاني” و”كتائب العزة” وغيرها خرق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة في حين ترد وحدات الجيش على الخروقات وتوقع في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.


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