دراسة لإعادة النظر بالمقابل المالي للعمالة الوافدة في السعودية

جهينة نيوز

اكد وزير التجارة والاستثمار السعودي إن هناك دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة وستعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متوقعاً إعلان نتائجها خلال شهر تقريباً.

وأضاف الوزير ماجد القصبي في برنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية مساء الإثنين الماضي أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي يترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- سينظر في إيجابيات وتحديات الدراسة وسيأخذ القرار المناسب.

ونفى الوزير أن تكون الرسوم السبب الوحيد في إغلاق المحلات، مضيفاً أن هناك عدة عوامل منها الانكماش الاقتصادي وتغير نمط التجارية، حيث دخلت التجارة الإلكترونية بقوة خلال الأربع سنوات الماضية.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري قال في مقابلة صحافية مع تلفزيون بلومبيرج الأمريكي، قبل أيام، إن الدولة جاهزة لإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة إذا كان هناك قطاع أو صناعة تحتاج إلى حافز لخلق وظائف أو المساهمة في ميزان المدفوعات.

وقبله، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان الحكومة عن ميزانية حجمها 295 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المملكة، إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وتفرض الحكومة رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم وكان من المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب. ويضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.