نشر أسلحة استراتيجية امريكية عند حدود روسيا

جهينة نيوز

قال الأميرال فلاديمير كوروليوف، قائد القوات البحرية، إن الولايات المتحدة تنشر أسلحة استراتيجية بالقرب من الحدود الروسية.

ووفقاً له فإن الولايات المتحدة وحلف الناتو قاموا مؤخراً بزيادة عدد أنشطة التدريب العملياتي والقتال بالقرب من الحدود الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تحدث كوروليف عن نشر أنظمة الدفاع الصاروخية البحرية الأمريكية، والأسلحة الاستراتيجية غير النووية عالية الدقة، والبنية التحتية العسكرية في المياه المحيطة بالأراضي الروسية، حسب "كراسنايا زفيزدا".

وأشار الأميرال أن اليوم يوجد حوالي مائة سفينة حربية للبحرية من مختلف الفئات. مؤكدا أن حجم قوات البحرية قادر على القضاء على التهديدات القادمة من البحر.

وقال قائد القوات البحرية إن أساس تجمعات القوات الاستراتيجية البحرية سيكون غواصات صاروخية من جيل جدي، وسيكون أساس تجمعات السفن في منطقة المحيط فرقاطات وسفن إنزال كبيرة.