قصف أنصار الله لمعسكر للجيش اليمني شرق الجوف يقتل ويصيب العشرات

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليوم الأربعاء مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني بقصف جوي في بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوما جويا على تجمعات للجيش في معسكر السويقا بمنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

وأضافت أن قوات الجيش أصيبت "بحالة من الرعب والهلع نتيجة الضربة المفاجئة حيث كانت تستعد لشن زحوفات على مواقع عسكرية في مديرية خب والشعف".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.