الليبيري "ويا" يترك سان جيرمان لخوض فترة إعارة

جهينة نيوز

أعلن تيموثي ويا مهاجم الولايات المتحدة، ونجل الرئيس الليبيري جورج ويا أفضل لاعب كرة قدم في العالم عام مواليد 1995 امس الثلاثاء، أنه سيترك نادي باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي ليخوض فترة إعارة لمدة ستة أشهر.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن ويا (18 عاما) سينتقل إلى سيلتيك الاسكتلندي، وفقا لـ"ديلي ريكورد" البريطانية.

وشارك ويا في ثلاث مباريات مع سان جيرمان هذا الموسم إذ يملك فرصا محدودة في اللعب في ظل وجود أسماء لامعة في الهجوم مثل نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

ووجه ويا الشكر لزملائه بالفريق الفرنسي وللطاقم التدريبي وللجمهور عبر رسالة بتطبيق انستجرام بعد أن احتضنوه كأحد أفراد العائلة.