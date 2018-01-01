رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا"

جهينة نيوز

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان يقترب من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن بديله جاهزا .

و في وقت سابق أفادت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان عليه بيع أحد نجميه سواء البرازيلي نيمار أو الفرنسي مبابي خلال الصيف المقبل لعدم الدخول في مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالي النظيف.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن شبكة "دون بالون"، الثلاثاء، أن إدارة النادي الباريسي قامت بتحديد بديل ليحل محل النجم البرازيلي، الذي يقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل لأحد كبار أوروبا.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن نيمار (26 عاما) قرر بالفعل مغادرة النادي الباريسي في الصيف لرغبته بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات القارية.

وأضافت أن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، سيكون البديل لمهاجم برشلونة السابق، مشيرة إلى أن الصفقة ستكلف النادي الباريسي ما يقارب الـ200 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد كبند رئيسي في عقده.

وارتبط نيمار بالذهاب لفريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

ولعب نيمار هذا الموسم مع باريس سان جرمان 19 مباراة، سجل 16 هدفا، وصنع 8 أخرى، أي أنه يسجل بعد مرور كل 99 دقيقة، وذلك بواقع 1.585 دقيقة لعب منذ بداية الموسم بمختلف البطولات.

وكان اللاعب البرازيلي قد رحل عن فريق برشلونة في صيف عام 2017، لينضم للنادي الباريسي، بعد أن دفع الأخير الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي التي قدرت بـ 222 مليون يورو، واستطاع منذ قدومه تقديم مردودا رائعا للغاية مع زميلاه الفرنسي كيليان مبابي، والأوروغواياني إيدنسون كافاني.

المصدر وكالات