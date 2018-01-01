ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس في القاهرة برفقة خطيبها المصري

الأربعاء, 26 كانون الأول 2018 الساعة 10:00 | مجتمع, أخبار المجتمع

ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس في القاهرة برفقة خطيبها المصري

جهينة نيوز

تقضي مليندا غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس ميكروسوفت،إجازة سياحية في القاهرة برفقة خطيبها المصري نائل نصار .

وارتبطت ابنة الملياردير (21 عاما ) بعلاقة عاطفية قبل عامين بنائل ( 27 عاما ) المصري الأصل والكويتي المولد إلا أنهما قررا الزواج فتقدم بخطبتها العام الحالي، بعد قصة حب شهدها العالم من خلال تبادل صورهما بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

و جمعت رياضة الفروسية نصار،المتوج بالمركز الأول للقفز على الحواجز في احدى البطولات في أمريكا بـ"ليندا" العاشقة أيضا للقفز على الحواجز


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