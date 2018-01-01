ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس في القاهرة برفقة خطيبها المصري

جهينة نيوز

تقضي مليندا غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس ميكروسوفت،إجازة سياحية في القاهرة برفقة خطيبها المصري نائل نصار .

وارتبطت ابنة الملياردير (21 عاما ) بعلاقة عاطفية قبل عامين بنائل ( 27 عاما ) المصري الأصل والكويتي المولد إلا أنهما قررا الزواج فتقدم بخطبتها العام الحالي، بعد قصة حب شهدها العالم من خلال تبادل صورهما بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

و جمعت رياضة الفروسية نصار،المتوج بالمركز الأول للقفز على الحواجز في احدى البطولات في أمريكا بـ"ليندا" العاشقة أيضا للقفز على الحواجز