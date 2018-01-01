الجيش الإندونيسي ينتشر بحثا عن ناجين من تسونامي جاوة و سومطرة

جهينة نيوز

بدأ الجيشِ الإندونيسي وفرق الإنقاذ بالانتشار على الشريط الساحلي بطول 100 كيلومتر للقيام بعمليات البحث عن ناجين من أمواجِِ "تسونامي" التي ضربت جزيرتي جاوة و سومطرة .

. ويستخدم رجال الإنقاذ مَعداتٍ ثقيلة في البحثِ عن ناجين وانتشالِ جثثِ ضحايا في المناطقِ الأكثر تضررا على الساحلِ الغربي لجزيرة جاوة

وحثت السلطات على اليقظة مع استمرار انبعاث الرماد من أناك كراكاتوا، وهي جزيرة بركانية أدى انهيار كتلة منها إلى توليد أمواج اجتاحت مناطق ساحلية وقتلت 373 شخصا على الأقل.

وأصيب 1459 شخصا واضطر نحو 12 ألفا من السكان للانتقال إلى أراض مرتفعة مع تمديد تحذير من ارتفاع المد حتى الأربعاء.