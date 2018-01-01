وزير خارجية باكستان يبحث في الصين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

جهينة نيوز

تصدّر القرار الأميركي الانسحاب من أفغانستان محادثات وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني شاه محمود قرشي ، أمس، في بكين بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا شون ينغ، أن «الطرفين اتفقا على أن الطرق العسكرية لا تشكّل حلاً للأزمة الأفغانية، وأن الحل السياسي المرتكز على المصالحة هو السبيل المنطقي والمعقول الوحيد (للسلام)».

ويأتي هذا اللقاء بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب نصف القوات الأميركية البالغ عددها 14 ألف جندي من أفغانستان، في إعلان جاء مفاجئاً للدبلوماسيين والمسؤولين في كابل، ويتزامن مع محادثات جديدة لإحياء المفاوضات مع «طالبان».

ولم يصدر أي موقف رسمي بعد عن الصين بشأن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، فيما رحبت باكستان، السبت، بالخطوة الأميركية، معتبرة أنها «خطوة نحو السلام» .

المصدر وكالات