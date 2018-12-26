أبراج يوم الأربعاء 2018/12/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٢/٢٦: حكيم، قادر على حل المشاكل ولعب دور الوسيط بين المتخاصمين، كتوم لا تبوح بأسرارك لأي شخص، هادئ وواضح، الأشهر القادمة تتألق وتجني ثمار تعبك، احتمال تتعرض للخيانة في علاقتك مع الاصدقاء وتشعر بالوحدة والعزلة، للبعض وضع خطط للسنوات المقبلة وكسر الروتين، للبعض اضطرابات عاطفية، للبعض ترميم ومكاسب من بيع وشراء عقارات.

برج الحمل: نهار إيجابي تعقد جلسات مهمة تتوضح لك بعض من أمورك الخاصة، تشعر بالفرح والانسجام في محيطك وإدارة علاقاتك، مساء يتغير روتينك وتواجه أمور ضاغطة تتشابك واجباتك، عالج وضعك بهدوء وانتبه على صحتك من التعب وتنقل وتراكم الأعمال.

برج الثور: تغيرات جذرية على صعيد عائلي تبدو غير مبالي في البداية لكن تشهد تطورات سريعة وتنهي مشاكلك العالقة لا تكن طرف مع أحد، تصلك دعوة مساء مع صديق تهتم بتبادل الدعم بينك وبين الأحبة الحظ لا يتخلى عنك وخاصة على صعيد أمور رومنسية.

برج الجوزاء: نهار يحملك غزارة بالأفكار وأشياء جميلة لا تضيع الفرص يومك كله تقارب وتفاهم تلمس النجاحات في يديك، مساء تهتم بأمر عائلي اعطال وتصليحات تستقبل زوار وتدور نقاشات حامية حاول تتفادها ولا تحمل مسؤولية أخطائك لأحد مطلوب تكون واقعي.

برج السرطان: واثق من نفسك القمر ببيت مالك تجني ربح ومكافأة تدفع بقضايا متراكمة، نظم أمورك المالية ولا تعوض نقص معنوي في صرف الأموال، مساء تفكر بزيارات ولقاءات تسمع أخبار سعيدة بخصوص المال.

برج الأسد: القمر ببرجك طاقة ونشاط الك، افتح عيونك من أحد ممكن يعترض طريقك بداية فكرة جديدة، مساء تلتقط فرصة مالية الوقت مناسب للسيطرة المالية.

برج العذراء: تتراجع نسبة أرباحك وحظوظك تشعر بالتذمر، خليك حريص على أوراقك وأغراضك حتى تتمكن من الصمود، مع انتقال القمر إلى برجك تشعر تدريجيا بالانفراج تسمع خبر سعيد تنطلق و تفتح صفحة جديدة.

برج الميزان: نهارك لا يوجد عائق ولا حدود يوم مناسب للتعاطف مع الأصدقاء وتعلن تضامنك مع الأحبة، نصيحة لا تصمم على معاكسة الظروف، تنخفض نسبة حماستك مساء اضغط على أعصابك وتسلح بالابتسامة قد يظهر منافس قوي تعجز عن منافسته خليك حذر وانتبه على صحتك.

برج العقرب: نهارك يحمل تجربة صعبة ومعقدة لا تجازف وتختلف مع أحد من محيطك، تحمل المسؤولية على أكمل وجه وحاول تأخذ جميع التدابير لحماية استقرارك لا تعمل بطل، يومين قادمين انفراجات وتفاؤل تفرح بوجود الاصدقاء حولك تلتقي مع صديق قديم لم تراه منذ مدة لا تبقى وحيد الجو مساعد حتى تعتمد على دعم من محيطك.

برج القوس: نجاح وارباح و المكاسب بأنواعها تنقل واتصالات بعيدة تطرح مشاريع بجرأة بارع باكتساب الفرص، لكن مع انتقال القمر إلى برج العذراء حاول تحافظ على ليونة لتضمن سير الأحداث قد تحدث مشكلة وتنافر لا تجازف بسلامتك والأهم تحمي مصالحك وعلاقاتك مع المسؤولين عنك.

برج الجدي: تزداد مسؤولياتك وانشغالاتك خاصة على صعيد دفع فواتير ومستحقات استعد نفسيا وماديا للمصاريف الطارئة لا تدع اليأس يتسلل إلى قلبك، للبعض مرافقة مريض، للبعض خلافات على صعيد عائلي حاول تلطف الأجواء، للبعض حصول على فرصة سفر وتسمع خبر يغير مكانك.

برج الدلو: تركز على شراكة طباعك متغيرة تجنب النزاعات بأنواعها، لا تترك الشريك يضعف قدراتك ويستغل وضعك، اشتغل على نفسك وامنع حدوث أي مشاكسة، مساء تتحدث بأمور مالية تدرس مشروع وتدقق تفاصيله لا توظف أموالك في مشاريع غامضة راجع حساباتك المالية.

برج الحوت: تراكم وغموض بأعمالك لكن لا تسمح لذلك يسببلك مشاكل، أكد على مواعيدك وأنهي أعمالك حتى تتفادى اي التباس، تأخير محتمل وظروف ضاغطة، مساء تهتم بأمر عاطفي لا تنساق وراء الانفعالات ولا تعطي رأيك تسلح بالقوة واصمد أمام ظروف عزز علاقتك مع الأحبة، للبعض سهرة غير متوقعة.