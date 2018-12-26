لحظة اسقاط صاروخ معادي في سماء دمشق من قبل الدفاعات الجوية السورية

الثلاثاء, 25 كانون الأول 2018 الساعة 23:19 | شؤون محلية, أخبار محلية


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