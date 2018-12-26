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جيش الإحتلال:دفاعاتنا الجوية تصدت لصاروخ أطلق من سوريا
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بالفيديو...الدفاع الجوي السوري يتصدى للعدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
الثلاثاء, 25 كانون الأول 2018 الساعة 23:08 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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