مجلس منبج العسكري يعلق على وصول القوات الروسية و السورية الى مشارف منبج

جهينة نيوز

قال المجلس العسكري الذي يتبع لميلشيا قسد في مدينة منبج وريفها بأن الجيش الروسي أعاد عمل مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا إلى بلدة العريمة بريف منبج بعد انسحابه منها في وقت سابق.

كما أكد المجلس أن الجيش السوري عزز تواجده في العريمة وغربها على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة.

فيما لم يعلق المجلس على الانباء التي تحدثت عن مفاوضات برعاية روسية لدخول الجيش السوري الى المدينة و تسوية أوضاع 2000 مسلح و ضمهم للجيش.

و يذكر أنه في حال نجحت المفاوضات و دخل الجيش العربي السوري الى مدينة منبج سيقطع الطريق أمام قوات الإحتلال التركي و مرتزقته و يمنعهم من دخول المدينة في حين أن تكرار سيناريو عفرين و تعنت قسد فهذا يعني أن قسد متواطئة مع الاحتلال التركي.