الكشف عن محادثات بين ايران وروسيا في مجال بناء الغواصات

جهينة نيوز:

اعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي، ان محادثات ستجري مع روسيا في مجال بناء الغواصات.

وصرح الاميرال خانزادي بعد لقائه مع نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية الاميرال ايغور اوسيبوف الذي يزور طهران للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة التعاون العسكري المشترك بين البلدين: تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتسريع التعاون بين القوة البحرية في البلدين في كلا المنطقتين الجيوسياسيتين في بحر قزوين وأسطول الجنوب، حيث كانت وتيرة جيدة بهذا الخصوص طيلة السنوات الماضية.

واضاف : كما تم مناقشة التعاون في المجالات العملانية والتقنية والتدريبية وتبادل زيارات القطع الحربية واقامة المناورات المشتركة والتصدي لقراصنة البحر.

واضاف الاميرال خانزادي: كما في الماضي، كان لدينا تعاون تقني مع روسيا، وهذا التعاون سوف يستمر في المستقبل، ونأمل في الوصول الى المناطق البحرية محل الاهتمام في الجنوب.

وحول تعاون البلدين في بحر قزوين، قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني: نحن ملتزمون بالحفاظ على السلام والصداقة في بحر قزوين. بطبيعة الحال، سوف تسعى القوات البحرية للتحرك على أساس ما تم الاتفاق عليه مؤخرا من قبل الدول الخمس، وفي هذا المجال سوف يعقد اجتماع سنوي لقادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين.

وحول تعاون ايران وروسيا في مجال تصنيع الغواصات، اوضح الاميرال خانزادي ان موضوع الغواصات هام جدا، وان روسيا رائدة في هذا المجال، وقال: حققت الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا في السنوات القليلة الماضية، وخاصة في السنوات الأخيرة ، هذه التقنية على مستو عال، وفي أقل من شهر ستنضم أول غواصة من الفئة المتوسطة الى الاسطول البحري، وفي هذا السياق، من الضروري اجراء محادثات مع الدولة الصديقة والجارة روسيا.