صحيفة حرييت : تركيا عازمة على العبور شرق الفرات

جهينة نيوز

نقلت صحيفة حرييت التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشن عملية عسكرية شرق الفرات، قبل أن يعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده قررت التريث لفترة فيما يتعلق بإطلاق تلك العملية العسكرية، وذلك على خلفية إعلان واشنطن أنها ستسحب قواتها من سوريا.

وقال جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن تركيا لديها القوة للقضاء على تنظيم داعش في سوريا بمفردها، مشيرا إلى أن أنقرة أبلغت الولايات المتحدة بضرورة ألا يخدم انسحابها من سوريا أجندة وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على استكمال اتفاقهما بشأن مدينة منبج السورية بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأميركي من سوريا.