لافروف يبحث مع السفير حداد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

جهينة نيوز:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد اليوم العلاقات بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان في اللقاء الذي جمعهما في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو خلال حفل بعد تعيين الكسندر يفيموف سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لروسيا الاتحادية في سورية سبل تفعيل العلاقات بين البلدين الصديقين.

إلى ذلك نوه لافروف بعمل يفيموف عندما شغل في الآونة الاخيرة منصب سفير روسيا الاتحادية في الإمارات مشيرا إلى أنه يتقن اللغة العربية وعمل في وقت سابق بالسفارة الروسية في دمشق ويعرف الشأن السوري بشكل جيد معربا عن الأمل في أن يكون هناك تعاون مثمر بين يفيموف ومؤسسات الدولة السورية بما يخدم مصلحة كلا البلدين.

بدوره بين السفير حداد أن العلاقات الثنائية بين البلدين استراتيجية وغير محددة بزمن ولا بمرحلة مضيفا.. سنسعى مع يفيموف إلى تعزيز وتطوير ورعاية هذه العلاقات على المستويات كافة.

ونوه السفير حداد بجهود السفير الروسي السابق في دمشق الكسندر كينشاك في تطوير العلاقات بين البلدين والذي يشغل حاليا منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية.

حضر مراسم الوداع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية.