ظاهرة مخيفة تضرب مدينة نيويورك

الثلاثاء, 25 كانون الأول 2018 الساعة 18:23 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

ظاهرة مخيفة تضرب مدينة نيويورك

جهينة نيوز:

تضرب مدينة نيويورك الأمريكية ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تساهم بعد زمن في تغيير معالم المدينة الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت صحيفة " نيويورك بوست" الأمريكية أن الطبقة الوسطى التي تعيش في مدينة نيويورك تتقلص يوميا.

وبحسب الصحيفة التي نشرت بيانات ومعلومات ديموغرافية وقارنتها بالمستندات الرسمية المسجلة في نيويورك، تبين أن حوالي 100 شخص من الطبقة الوسطى يغادرون نيويورك يوميا إلى مكان آخر.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الهجرة الداخلية مرتبطة بزيادة الضرائب وتكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الذي يؤثر مباشرة على الدخل الفردي للأشخاص وهذا ما يدفع الكثير إلى المغادرة بحثا عن أماكن أقل كلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة نيويورك لم تشهد ظاهرة الهجرة إلا أثناء الأزمة المالية خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

ووفقا للمعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية، فإن حوالي 48% من سكان نيويورك يصل دخلهم إلى 30-60 ألف دولار في السنة يمكن أن اعتبارهم من الطبقة الوسطى و 31% من السكان يبلغ أجرهم أقل من 60 ألف دولار سنويا، و 21 في المائة أكثر من 100 ألف دولار سنويا.


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