اسماعيل هنية يصف أردوغان بـ نصير المظلومين و شمس الحق و العدالة

جهينة نيوز:

رغم أن العلاقات التركية مع كيان الإحتلال الصهيوني في أفضل أحوالها و رغم أن تركيا تنصب على أراضيها قواعد دفاع جوي لحماية كيان الإحتلال من الصواريخ الإيرانية, و رغم أن أهم الصواريخ و القنابل التي يستعملها كيان الإحتلال لقصف غزة هي أمريكية تمت صناعتها في تركيا في حين لم يقدم أردوغان للمقاومة ولو خرطوشة تستمر عمليات تبادل الأدوار بين نتنياهو و أردوغان و يكشف كل منهما جرائم الآخر, و مؤخراً إنظم لتلك التمثيليات و الجوقات إسماعيل هنية.

حيث ندّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بما أسماه تطاول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في إشارة منه الى تبادل الادوار الذي يقوم به كل من نتنياهو و أردوغان.

و متجاهلا جرائم أردوغان الذي يسميه الناشطون بـ لص حلب بحق أطفال سورية قال هنية اليوم الثلاثاء: "لا يحقّ لمجرم وقاتل للأطفال أن يعطي دروساً في الإنسانية، ولا يمكن لمن يمارس الإرهاب والظلم في فلسطين أن يتطاول على من يناصر المظلومين في العالم".

وأضاف: "هيهات أن تُغطّي سُحب الظلم والإجرام التي يمثلها نتنياهو، شمس الحق والعدالة التي يمثلها المناصرون للمظلومين، وهيهات أن تحجب أكاذيب نتنياهو وتخرّصاته صوت الحق الصادح المنتصر للمظلومين".

وأكد هنية، أن تطاول نتنياهو على أردوغان، يأتي بسبب ما قال إنها "حالة الانفصام والرّعب والذعر التي يعيشها هذا المجرم"، بفعل "صمود الشعب الفلسطيني ونجاح حركات مقاطعة كيانه في العالم، وتهم الفساد التي تواجهه داخلياً".

و رغم أن أردوغان لا يختلف عن نتنياهو استغرب هنية، الاتهامات التي وجّهها نتنياهو ضد أردوغان، واصفاً نتنياهو بأنّه "مجرم وقاتل للأطفال ومرتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نتنياهو لا يعرف للإنسانية معنى، ولا يفقه لها مبنى، حينما يتحدّث عنها القادة والزعماء الأحرار كالرئيس رجب طيّب أردوغان".

وتابع هنية بالقول متعجباً من "تعارض وانفصام قول وفعل نتنياهو": " كيف لمن ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني ويعتدي على أرضه ومقدساته، أن يتطاول على منْ يتضامن مع المظلومين ويقف معهم في محنتهم ويعيش معهم آلامهم معاناتهم بفعل إرهاب الاحتلال!".

وشدّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أنَّه "لا يحقّ لمن تلطخت يداه بدماء أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها، ويرتكب بحقّهم أبشع الجرائم والمجازر على مدار 70عاماً، ومنْ يقف على رأس أطول احتلال إحلالي غاشم في العالم، أن يتحدّث عن الإنسانية وحقوق الإنسان".

وتابع بالقول: "لا يمكن لمن يسرق الأرض الفلسطينية ويهجّر أهلها ويعتقل الآلاف من الفلسطينيين بينهم الأطفال والنساء، ويحرمهم من أبسط حقوقهم، ويسجن ويحاصر أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزّة، والمتهم في قضايا فساد أن يعطي دروساً في الديموقراطية!".

وأكمل هنية حديثه قائلا: " هيهات أن تغطّي غيوم الظلم والإجرام والإرهاب التي يمثلها المجرم نتنياهو، شمس الحق والعدالة التي يمثلها الأحرار الذين ينتصرون للمظلومين ويقفون ضد الظلم والإرهاب الإسرائيلي (..) وهيهات أن تحجب أكاذيب نتنياهو وتخرّصاته صوت الحق الصادح المنتصر للمظلومين".

وختم رئيس حركة حماس، حديثه بالاستشهاد بقول الشاعر العربي "الأعشى": " كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها ... فَلَمْ يَضِرْها وأوْهى قَرْنَه الوعِلُ".